Cyberesclavage : ces fausses offres d'emploi qui transforment leurs victimes en escrocs

Une offre d’emploi publiée sur les réseaux sociaux. Un billet d’avion pour un poste prometteur à l’étranger. Puis, une fois arrivé, le piège se referme. Passeport confisqué, enfermement, violences et menaces : nombreuses sont aujourd’hui ces nouvelles victimes de la traite, contraintes de participer à des escroqueries en ligne orchestrées par le crime organisé.



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