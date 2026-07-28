Crise de la culture : la théorie des quatre régimes culturels pour sortir de la controverse
par Fabrice Raffin, Maître de Conférence à l'Université de Picardie Jules Verne et chercheur au laboratoire Habiter le Monde, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Il existe des manières différenciées de vivre la culture : mieux les comprendre permet de cerner les attentes des publics et de redéfinir la question de la démocratisation culturelle.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 28 juillet 2026