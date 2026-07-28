Comment X est devenu l’un des théâtres de la guerre en Ukraine

par Léo-Paul Barthélémy, Doctorant en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine

Yuliya Matvyeyeva, Doctorante en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Gustave Eiffel, Université Gustave Eiffel