Comment X est devenu l’un des théâtres de la guerre en Ukraine
par Léo-Paul Barthélémy, Doctorant en sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine
Yuliya Matvyeyeva, Doctorante en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Gustave Eiffel, Université Gustave Eiffel
Depuis le début de la guerre en Ukraine, X est devenu un champ de bataille informationnel où diplomatie, OSINT, propagande et journalisme se croisent en temps réel.
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- mardi 28 juillet 2026