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Ce que les techniques de chasse des rapaces pourraient nous apprendre sur les dinosaures

par Myriam Amari, Doctorante sur le bien-être et la cognition des rapaces, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Une nouvelle étude a permis de classer les rapaces selon leurs techniques de chasse. Faire le lien entre les os et les techniques de chasse pourrait permettre d’ouvrir une fenêtre sur le passé.La Conversation


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