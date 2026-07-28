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Observatoire des droits humains

Pourquoi les hommes mangent-ils plus de viande que les femmes ?

par Laurie Balbo, Associate Professor of Marketing, GEM
Shiva Vaziri, Assistant Professor in Marketing, PSB Paris School of Business
Sumayya Shaikh, Assistant professor, PSB Paris School of Business
Les hommes restent nettement plus réticents que les femmes à adopter des régimes végétariens ou végétaliens. Une résistance qui a peut-être moins à voir avec le goût qu’avec la masculinité.La Conversation


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