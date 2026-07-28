Nouveau symbole nutritionnel au Canada : aidera-t-il vraiment les consommateurs à mieux choisir ?

par Amélie Guèvremont, Professeur titulaire, Marketing, chercheure à l'Observatoire de la consommation responsable, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Eva Delacroix, Maitresse de Conférences en Marketing, Université Paris Dauphine – PSL

Fabien Durif, Professeur titulaire, directeur de l'Observatoire de la consommation responsable (OCR) et du Laboratoire FCI GreenUXlab, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Lydiane Nabec, Professeure des universités en sciences de gestion et du management, Université Paris-Saclay