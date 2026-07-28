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Observatoire des droits humains

Nouveau symbole nutritionnel au Canada : aidera-t-il vraiment les consommateurs à mieux choisir ?

par Amélie Guèvremont, Professeur titulaire, Marketing, chercheure à l'Observatoire de la consommation responsable, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Eva Delacroix, Maitresse de Conférences en Marketing, Université Paris Dauphine – PSL
Fabien Durif, Professeur titulaire, directeur de l'Observatoire de la consommation responsable (OCR) et du Laboratoire FCI GreenUXlab, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Lydiane Nabec, Professeure des universités en sciences de gestion et du management, Université Paris-Saclay
Nous avons testé l’efficacité du nouveau symbole canadien d’alerte nutritionnelle. Utile pour repérer certains produits, il ne dispense toutefois pas les consommateurs de s'informer.La Conversation


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