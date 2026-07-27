Réfugié devenu star du basket, Wenyen Gabriel rejoint le HCR

Ancien réfugié sud-soudanais devenu joueur professionnel de basketball, Wenyen Gabriel a été nommé Ambassadeur de bonne volonté du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), une première pour un basketteur. Cette nomination intervient alors que la communauté internationale célèbre le 75ᵉ anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.



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