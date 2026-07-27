Après avoir perdu une jambe à cause de la guerre, une jeune gymnaste ukrainienne refuse de baisser les bras

À seulement 10 ans, Sasha Paskal est déjà un symbole de résilience. Grièvement blessée lors d'une attaque en Ukraine en 2022, la jeune gymnaste a été amputée d'une jambe. Après une longue rééducation, elle a retrouvé le chemin des entraînements et se produit aujourd'hui avec une prothèse. Cette semaine, elle a livré une performance à Times Square, à New York, avant de visiter le Siège des Nations Unies avec sa mère, Maria. Toutes deux ont accordé un entretien à ONU Info.



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