Au Soudan, des mères marchent des kilomètres pour sauver leurs enfants de la malnutrition

Au Kordofan du Sud, dans le centre du Soudan, les enfants arrivent toujours plus nombreux dans les centres de santé. Ils fuient les combats, la faim et l’effondrement d’un système de soins déjà exsangue. Pour l’Unicef, cet afflux révèle l’immensité des besoins dans une région où la guerre civile continue de priver des milliers de familles de toute prise en charge médicale.



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