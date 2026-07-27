Ukraine : à mesure que la guerre s’intensifie, les civils – et le monde – en paient le prix

L'été devait offrir à l'Ukraine une fenêtre pour réparer les dégâts laissés par un quatrième hiver de bombardements contre ses infrastructures énergétiques. Il est au contraire marqué par une nouvelle intensification des frappes russes.

Lire l'article complet © Nations Unies - lundi 27 juillet 2026