Ebola en RDC : en un peu plus de deux mois, l'épidémie frôle le bilan record de 2018-2020

L'épidémie d'Ebola due à la souche Bundibugyo en République démocratique du Congo (RDC) a désormais franchi le seuil des 3.200 cas et des 1.400 décès, selon les derniers chiffres des autorités sanitaires congolaises, relayés par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Elle se rapproche ainsi de l'épidémie de 2018-2020, la plus meurtrière enregistrée dans le pays à ce jour.



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