En visite au Liban, le chef des droits de l'homme de l'ONU réclame justice pour les victimes du conflit

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a appelé lundi à rendre justice aux victimes des violences au Liban, dénonçant des violations à grande échelle du droit international humanitaire qui pourraient constituer des crimes de guerre.

Lire l'article complet © Nations Unies - lundi 27 juillet 2026