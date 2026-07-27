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Observatoire des droits humains

En visite au Liban, le chef des droits de l'homme de l'ONU réclame justice pour les victimes du conflit

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a appelé lundi à rendre justice aux victimes des violences au Liban, dénonçant des violations à grande échelle du droit international humanitaire qui pourraient constituer des crimes de guerre. 


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© Nations Unies -
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