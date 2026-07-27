Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

D'où viennent les plus gros diamants du monde ? La géologie apporte de nouvelles réponses

par Geoffrey Howarth, Associate Professor, University of Cape Town
Certaines des pierres précieuses les plus extraordinaires jamais découvertes appartiennent à une catégorie rare de diamants appelés « CLIPPIR » (Cullinan-like, Large, Inclusion-Poor, Pure, Irregular, Resorbed). Ils représentent moins de 1 % de l'ensemble des diamants présents sur Terre et figurent parmi eux trois des plus gros diamants jamais extraits : le Cullinan, d'un poids de 3 106 carats, découvert dans la mine Premier en Afrique du Sud ; le…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ De la télévision au tourisme : comment Camping Paradis transforme la fiction en expérience
~ L’hypominéralisation molaire-incisive, une anomalie dentaire mal connue qui touche des millions d’enfants
~ Comment la présence de MSC Croisières dans les ports français est devenue un enjeu de souveraineté nationale
~ Peu importe ce que les enfants lisent, tant qu’ils lisent ? Dépasser les préjugés sur les « bonnes » et « mauvaises lectures »
~ Indonésie et Asie du Sud-Est : la France a une carte à jouer
~ Loi d’urgence agricole : pourquoi la droite et le centre ne lâchent rien sur les néonicotinoïdes et le stockage de l’eau
~ Les lanceurs d’alerte au travail se censurent, car ils sont ignorés par leur hiérarchie. Comment éviter d’en arriver à un drame ?
~ Peut-on s’inspirer du Japon pour repenser la durabilité de la filière textile en France ?
~ Les États-Unis et l’Iran menacent de mener des attaques contre des infrastructures civiles
~ Cisjordanie : la montée de la violence des colons risque d'entraîner des atrocités de masse
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter