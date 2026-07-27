L’hypominéralisation molaire-incisive, une anomalie dentaire mal connue qui touche des millions d’enfants
par Susanne Durhuus-Andersen, Senior Clinical instructor in the School of Dentistry, University of Copenhagen
Nuno Vibe Hermann, Dentist and Associate Professor in the Department of Dentistry, University of Copenhagen
Presque aussi fréquente que les caries dentaires, cette anomalie du développement de l’émail est peu connue, et ses causes continuent à échapper aux scientifiques.
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- lundi 27 juillet 2026