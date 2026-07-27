Indonésie et Asie du Sud-Est : la France a une carte à jouer
par Laurent Vilaine, Docteur en sciences de gestion, ancien officier, enseignant en géopolitique à ESDES Business School, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)
Damien Afonso, Enseignant en géopolitique à l'ESDES, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University); UCLy (Lyon Catholic University)
Ni Washington, ni Pékin : les États d’Asie du Sud-Est, à commencer par l’Indonésie, cherchent à faire entendre leur voix. Une occasion à saisir pour la France et l’Europe.
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- lundi 27 juillet 2026