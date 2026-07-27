Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Indonésie et Asie du Sud-Est : la France a une carte à jouer

par Laurent Vilaine, Docteur en sciences de gestion, ancien officier, enseignant en géopolitique à ESDES Business School, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)
Damien Afonso, Enseignant en géopolitique à l'ESDES, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University); UCLy (Lyon Catholic University)
Ni Washington, ni Pékin : les États d’Asie du Sud-Est, à commencer par l’Indonésie, cherchent à faire entendre leur voix. Une occasion à saisir pour la France et l’Europe.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Avec la loi d’urgence agricole, la France contrevient au droit international sur les zones humides
~ De la télévision au tourisme : comment Camping Paradis transforme la fiction en expérience
~ L’hypominéralisation molaire-incisive, une anomalie dentaire mal connue qui touche des millions d’enfants
~ Comment la présence de MSC Croisières dans les ports français est devenue un enjeu de souveraineté nationale
~ Peu importe ce que les enfants lisent, tant qu’ils lisent ? Dépasser les préjugés sur les « bonnes » et « mauvaises lectures »
~ Loi d’urgence agricole : pourquoi la droite et le centre ne lâchent rien sur les néonicotinoïdes et le stockage de l’eau
~ Les lanceurs d’alerte au travail se censurent, car ils sont ignorés par leur hiérarchie. Comment éviter d’en arriver à un drame ?
~ Peut-on s’inspirer du Japon pour repenser la durabilité de la filière textile en France ?
~ Les États-Unis et l’Iran menacent de mener des attaques contre des infrastructures civiles
~ Cisjordanie : la montée de la violence des colons risque d'entraîner des atrocités de masse
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter