Peut-on s’inspirer du Japon pour repenser la durabilité de la filière textile en France ?

par Nathalie Lallemand-Stempak, Maitresse de conférences en sciences de gestion, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Aleksandra Kobiljski, Directrice de recherche en histoire moderne et contemporaine, CNRS, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)