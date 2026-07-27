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Peut-on s’inspirer du Japon pour repenser la durabilité de la filière textile en France ?

par Nathalie Lallemand-Stempak, Maitresse de conférences en sciences de gestion, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Aleksandra Kobiljski, Directrice de recherche en histoire moderne et contemporaine, CNRS, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Longtemps, le Japon a été le pays du textile reconditionné. Analyse d’un modèle économique peu connu pour éclairer les voies d’une mutation possible du secteur textile.La Conversation


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