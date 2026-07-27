Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les États-Unis et l’Iran menacent de mener des attaques contre des infrastructures civiles

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une femme iranienne contemplait les décombres de son appartement détruit dans le quartier de Shahrak-e Gharb, à Téhéran, le 21 mars 2026 ; les États-Unis et Israël ont mené plusieurs frappes contre l’Iran à partir du 28 février 2026.  © 2026 Majid Saeedi/Getty Images (Washington, DC) – Le président Donald Trump a annoncé le 24 juillet 2026 que les États-Unis envisageaient de lancer « une attaque massive » contre l’Iran à la suite de la rupture du cessez-le-feu et du protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran. Les dirigeants américains et iraniens…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Avec la loi d’urgence agricole, la France contrevient au droit international sur les zones humides
~ De la télévision au tourisme : comment Camping Paradis transforme la fiction en expérience
~ L’hypominéralisation molaire-incisive, une anomalie dentaire mal connue qui touche des millions d’enfants
~ Comment la présence de MSC Croisières dans les ports français est devenue un enjeu de souveraineté nationale
~ Peu importe ce que les enfants lisent, tant qu’ils lisent ? Dépasser les préjugés sur les « bonnes » et « mauvaises lectures »
~ Indonésie et Asie du Sud-Est : la France a une carte à jouer
~ Loi d’urgence agricole : pourquoi la droite et le centre ne lâchent rien sur les néonicotinoïdes et le stockage de l’eau
~ Les lanceurs d’alerte au travail se censurent, car ils sont ignorés par leur hiérarchie. Comment éviter d’en arriver à un drame ?
~ Peut-on s’inspirer du Japon pour repenser la durabilité de la filière textile en France ?
~ Cisjordanie : la montée de la violence des colons risque d'entraîner des atrocités de masse
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter