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Cisjordanie : la montée de la violence des colons risque d'entraîner des atrocités de masse

par Human Rights Watch
(Beyrouth) – Deux attaques menées par des colons israéliens contre le village de Tal, près de Naplouse en Cisjordanie, le 24 juillet 2026, ont entraîné la mort de quatre Palestiniens et de deux Israéliens, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch.Cet incident a déclenché une vague d’attaques de représailles menées par des colons dans des villages palestiniens voisins, l’annonce par le gouvernement israélien d’une « vaste opération antiterroriste », ainsi que des déclarations de responsables israéliens appelant à la destruction de maisons et de villages palestiniens. Les gouvernements devraient…


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© Human Rights Watch -
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