RD Congo : Les activités d’une compagnie pétrolière présentent de graves risques de pollution

par Human Rights Watch

Click to expand Image Puits de pétrole situé dans la concession de Perenco en République démocratique du Congo. © 2026 Human Rights Watch La pollution liée aux activités du seul producteur de pétrole de la République démocratique du Congo fait peser de graves risques sanitaires pour les communautés vivant à proximité de ses installations. La compagnie pétrolière Perenco procède au torchage de gaz et au brûlage de déchets, contribuant ainsi à la dégradation de la qualité de l'air. L’entreprise n'a pas non plus empêché les fuites de pétrole provenant de puits et de pipelines sur le…



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