Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RD Congo : Les activités d’une compagnie pétrolière présentent de graves risques de pollution

par Human Rights Watch
Click to expand Image Puits de pétrole situé dans la concession de Perenco en République démocratique du Congo. © 2026 Human Rights Watch La pollution liée aux activités du seul producteur de pétrole de la République démocratique du Congo fait peser de graves risques sanitaires pour les communautés vivant à proximité de ses installations. La compagnie pétrolière Perenco procède au torchage de gaz et au brûlage de déchets, contribuant ainsi à la dégradation de la qualité de l'air. L’entreprise n'a pas non plus empêché les fuites de pétrole provenant de puits et de pipelines sur le…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Avant que l'algorithme ne décide : le récit queer comme forme de résistance au Nigéria
~ Le numéro 24 du Brésil sera porté pendant la Coupe du monde 2026. Et il contient un message.
~ Brésil : Un avertissement sur la façon dont l'IA et les deepfakes peuvent devenir un « risque excessif » pour les femmes et les filles
~ Forteresse Europe : le nouveau pacte sur la migration et l'asile réduira encore davantage les chances des réfugiés LGBTQ+
~ Le totalitarisme numérique est-il inéluctable ?
~ « Avec seulement trois opérateurs télécoms, ce sera forcément plus cher qu’à quatre ». Vraiment ?
~ Pourquoi les hommes mangent ils plus de viande que les femmes ?
~ Le technofascisme est-il inéluctable ?
~ Comment lutter contre les informations toxiques : trois leviers pour protéger le débat démocratique
~ Le Procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan révoqué
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter