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Observatoire des droits humains

Avant que l'algorithme ne décide : le récit queer comme forme de résistance au Nigéria

par Rachel Houpe
Les histoires accessibles au public et largement diffusées sont celles qui ont le plus de chances d'être intégrées aux bases de données servant à entraîner les systèmes d'IA.


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