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Le numéro 24 du Brésil sera porté pendant la Coupe du monde 2026. Et il contient un message.

par Clément Blavet
Il y a 4 ans, un groupe d'activistes ont poursuivi et demandé que le maillot numéro 24 soit attribué au sein de l'équipe nationale. Il est apparu pour la première fois officiellement lors de la Coupe du Monde 2022.


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