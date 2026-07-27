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Forteresse Europe : le nouveau pacte sur la migration et l'asile réduira encore davantage les chances des réfugiés LGBTQ+

par Rachel Houpe
Le risque principal réside dans la liste des « pays tiers sûrs » : si des russes transitent par ces pays, ils pourraient se voir refuser le statut de réfugié et être renvoyés.


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