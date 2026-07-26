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« Les enfants ont besoin de paix » : Sasha Paskal, jeune gymnaste ukrainienne amputée

À seulement 10 ans, Sasha Paskal est devenue un symbole de résilience. Grièvement blessée lors d'une attaque en Ukraine en 2022, la jeune gymnaste a perdu une jambe. Après une longue rééducation, elle a repris l'entraînement et concourt aujourd'hui avec une prothèse. Cette semaine, elle s'est produite sur Times Square, à New York, avant de visiter le Siège des Nations Unies avec sa mère, Maria. Toutes deux se sont entretenues avec ONU Info.


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© Nations Unies -
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