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Observatoire des droits humains

Le totalitarisme numérique est-il inéluctable ?

par Iurii Trusov, chercheur en philosophie, docteur en sciences politiques, Université Bordeaux Montaigne
L’essor de l’IA et des Big Tech favorise une surveillance accrue. Sans garde-fous démocratiques, le numérique peut mener au technofascisme et au totalitarisme.La Conversation


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