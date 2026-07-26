Comment lutter contre les informations toxiques : trois leviers pour protéger le débat démocratique
par Nicolas Curien, Professeur émérite honoraire du CNAM, Académie des technologies
Thierry Weil, Chaire Futurs de l'industrie et du travail (CERNA, I3, CNRS), Membre de l’Académie des technologies, Mines Paris - PSL
Face aux informations toxiques, la régulation des plateformes est indispensable mais insuffisante. Quelles stratégies permettent de limiter durablement la désinformation ?
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- dimanche 26 juillet 2026