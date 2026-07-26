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Observatoire des droits humains

Comment lutter contre les informations toxiques : trois leviers pour protéger le débat démocratique

par Nicolas Curien, Professeur émérite honoraire du CNAM, Académie des technologies
Thierry Weil, Chaire Futurs de l'industrie et du travail (CERNA, I3, CNRS), Membre de l’Académie des technologies, Mines Paris - PSL
Face aux informations toxiques, la régulation des plateformes est indispensable mais insuffisante. Quelles stratégies permettent de limiter durablement la désinformation ?La Conversation


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