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Au Venezuela, les femmes restent les plus exposées après les séismes

Un mois après les deux séismes qui ont frappé le Venezuela, des milliers de femmes et de filles peinent toujours à accéder aux soins de santé et aux services de protection, a alerté vendredi une haute responsable de l'agence des Nations Unies chargée des questions de santé sexuelle et reproductive (UNFPA).


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© Nations Unies -
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