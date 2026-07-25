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Débat au Conseil de sécurité : la bataille des minéraux critiques inquiète l'ONU

Le monde n'a jamais eu autant besoin de minéraux critiques. Lithium, cobalt, cuivre, nickel ou terres rares sont indispensables aux véhicules électriques, aux éoliennes, aux panneaux solaires, aux batteries et à de nombreuses technologies numériques.


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© Nations Unies -
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