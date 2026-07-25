À Damas, Guterres salue un « moment de possibilités » pour l'avenir de la Syrie

La Syrie se trouve à un « moment de possibilités » qui pourrait lui permettre de bâtir un avenir « plus stable, plus inclusif et plus prospère », a déclaré samedi à Damas le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, appelant la communauté internationale à soutenir le redressement du pays après plus d'une décennie de conflit.



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