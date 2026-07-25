Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand les marques s'approprient le hip-hop pour paraître « cool » : entre opportunisme et engagement culturel

par Loubna Moudni, IAE Paris – Sorbonne Business School
Géraldine Michel, Professeur, IAE Paris – Sorbonne Business School
Michaël Korchia, Professeur Senior en marketing, Kedge Business School
Attention aux faux pas. Si les marques aiment de plus en plus s’approprier les codes du hip-hop, les consommateurs savent quant à eux démasquer les opportunistes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Incendies : développer un « drone-avion » pour détecter les gaz toxiques dans les panaches de fumée
~ Les moines du punk : connaissez-vous la culture straight edge ?
~ Alcool, tabac, cannabis : les jeunes se sont-ils vraiment détournés des drogues ?
~ Une punaise-vampire dans nos jardins : le tigre du platane préférera-t-il bientôt le sang à la sève ?
~ Mer Rouge : le chef de l’ONU réclame une désescalade immédiate
~ Moustiques, tiques et autres vecteurs de maladies : quelles sont les dernières recommandations pour s’en protéger ?
~ Les « peaux à moustiques » : mythe ou réalité ?
~ Peut-on combattre les moustiques avec des moustiques ?
~ La surprenante araignée qui chasse les moustiques et préfère nos vieilles chaussettes
~ Coupe du Monde 2026 : le football a-t-il gagné ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter