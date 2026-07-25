Alcool, tabac, cannabis : les jeunes se sont-ils vraiment détournés des drogues ?
par Ivana Obradovic, Directrice adjointe de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), chercheuse associée au CESDIP, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Si la consommation de drogues baisse à l’adolescence, elle va de pair avec un accroissement des inégalités et de nouvelles tendances comme le « binge drinking ».
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- samedi 25 juillet 2026