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Observatoire des droits humains

Le gouvernement malaisien remplace le terme « LGBT » par « culture déviante »

par Rachel Houpe
« Ils légitiment la haine et la discrimination envers un groupe extrêmement vulnérable. Les paroles des dirigeants ont du poids et des conséquences bien réelles. »


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