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Observatoire des droits humains

Les nations mélanésiennes s'engagent à relier et étendre leurs zones marines protégées

par Clément Blavet
« Cette initiative représente une avancée audacieuse et opportune, en reconnaissant que nos milieux marins ne s'arrêtent pas aux frontières nationales, et que les responsabilités de leur gestion sur le long terme doivent s'étendre au-delà de celles-ci. »


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