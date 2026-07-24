Les feux de forêt ravagent l’Europe, la France et l’Espagne en première ligne

L’Europe brûle de plus en plus. En quatre ans, la superficie détruite par les feux de forêt y a augmenté de 57 %, selon de nouvelles données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Rien qu’en 2025, les incendies ont ravagé 2,2 millions d’hectares sur le continent, contre 1,4 million en 2022.



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