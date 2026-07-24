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Corée du Sud. Une décision rendue en appel dans une affaire d’avortement met au jour un vide juridique

par Amnesty International
En réaction à la décision rendue en appel jeudi 23 juillet qui a annulé la condamnation pour meurtre d’une femme ayant avorté tardivement tout en réduisant les peines des professionnels de santé condamnés avec elle, HeeKyoung Cho, directrice exécutive d’Amnesty International Corée, a déclaré : « Nous nous félicitons de l’acquittement de la femme qui a avorté, mais […] The post Corée du Sud. Une décision rendue en appel dans une affaire d’avortement met au jour un vide juridique appeared first on Amnesty International. ]]>


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