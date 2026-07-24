Inde. La répression contre des manifestant·e·s pacifiques à New Delhi soulève de vives inquiétudes en termes de droits humains

par Amnesty International

En réaction à la répression exercée contre des manifestant·e·s à New Delhi qui réclamaient que le système éducatif indien rende des comptes, Aakar Patel, président du bureau exécutif d’Amnesty International Inde, a déclaré : « Les images et les témoignages qui proviennent de la manifestation à Jantar Mantar montrent que la dissidence pacifique est étouffée en Inde. […] The post Inde. La répression contre des manifestant·e·s pacifiques à New Delhi soulève de vives inquiétudes en termes de droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



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