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Réfugiés : 75 ans après, la Convention tient bon face aux vents du repli

Dans un monde où certaines frontières tentent de se fermer et où les discours contre l’asile gagnent du terrain, la Convention relative au statut des réfugiés fête ses 75 ans sans avoir perdu sa raison d’être. Pour l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ce texte né des ruines de la Seconde Guerre mondiale reste une ligne de défense essentielle pour des millions de personnes contraintes de fuir la guerre, les persécutions ou la violence.


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© Nations Unies -
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