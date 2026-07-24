Soudan : à El Obeid, les femmes fuient les drones le jour et les violeurs la nuit

À El Obeid, dans le centre du Soudan, aller chercher de l’eau est devenu une épreuve de survie pour les femmes. Le jour, les drones frappent les points d’approvisionnement. La nuit, celles qui tentent de remplir des jerricans risquent le harcèlement, les agressions sexuelles et le viol. Chaque bidon se paie au prix de la peur.



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