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Observatoire des droits humains

Mer Rouge : le chef de l’ONU réclame une désescalade immédiate

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit profondément alarmé par la reprise des attaques des rebelles yéménites houthis, alliés de l'Iran, contre des navires commerciaux en mer Rouge et par les nouvelles menaces qui pèsent sur la navigation maritime.


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© Nations Unies -
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