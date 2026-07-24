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Moustiques, tiques et autres vecteurs de maladies : quelles sont les dernières recommandations pour s’en protéger ?

par Nathalie Boulanger, Professeur de parasitologie et mycologie médicales, UR3073: PHAVI: groupe Borrelia, Université de Strasbourg
Vincent Pommier de Santi, Médecin spécialiste de santé publique -- Professeur agrégé, École du Val de Grâce
Les maladies transmises par les arthropodes tels que les moustiques ou les tiques sont en progression. Voici les dernières recommandations officielles pour s’en protéger.La Conversation


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