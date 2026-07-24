Moustiques, tiques et autres vecteurs de maladies : quelles sont les dernières recommandations pour s’en protéger ?

par Nathalie Boulanger, Professeur de parasitologie et mycologie médicales, UR3073: PHAVI: groupe Borrelia, Université de Strasbourg

Vincent Pommier de Santi, Médecin spécialiste de santé publique -- Professeur agrégé, École du Val de Grâce