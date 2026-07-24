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Peut-on combattre les moustiques avec des moustiques ?

par Nigel Beebe, Professor, The University of Queensland
Plutôt que d'utiliser davantage d'insecticides, des chercheurs misent sur une arme inattendue : les moustiques eux-mêmes. En Australie, un lâcher de mâles a fortement fait reculer une espèce invasive vectrice de maladies.La Conversation


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