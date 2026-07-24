La surprenante araignée qui chasse les moustiques et préfère nos vieilles chaussettes
par Fiona Cross, Researcher in Animal Cognition, University of Canterbury
Avec ses grands yeux, son cerveau minuscule et son goût prononcé pour les moustiques porteurs de sang, Evarcha culicivora intrigue les chercheurs. Ses capacités cognitives pourraient changer notre regard sur les araignées.
Enfant, la simple vue d'une araignée me faisait hurler et courir me mettre à l'abri. J'étais convaincu que les araignées étaient mes ennemies. J'avais l'impression qu'elles en avaient après moi. Aujourd'hui, c'est l'inverse : je cours vers les araignées au lieu de les fuir. Et je le dois en partie à une espèce bien particulière, affectueusement…
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- vendredi 24 juillet 2026