Le Royaume-Uni face au scandale des adoptions forcées de l’après-guerre
par Lindsey Earner-Byrne, Professor of Contemporary Irish History, Trinity College Dublin
Janet Greenlees, Associate Professor of Health History, Glasgow Caledonian University
Dans une société où la honte était profondément ancrée dans les traditions religieuses, jusqu’à un demi-million d’enfants ont été confiés à l’adoption au Royaume-Uni et en Irlande sans le consentement de leur mère.
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- vendredi 24 juillet 2026