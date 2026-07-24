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Observatoire des droits humains

Le Royaume-Uni face au scandale des adoptions forcées de l’après-guerre

par Lindsey Earner-Byrne, Professor of Contemporary Irish History, Trinity College Dublin
Janet Greenlees, Associate Professor of Health History, Glasgow Caledonian University
Dans une société où la honte était profondément ancrée dans les traditions religieuses, jusqu’à un demi-million d’enfants ont été confiés à l’adoption au Royaume-Uni et en Irlande sans le consentement de leur mère.La Conversation


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