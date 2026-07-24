Arêtes de poisson, quarantaine et vaccination : les armes des Aborigènes contre la variole
par Heidi Norman, Professor of Australian and Aboriginal History, Faculty of Arts, Design and Architecture, Convenor: Indigenous Land & Justice Research Group, UNSW
Nicholas Pitt, Postdoctoral Fellow, School of Humanities & Languages, UNSW
Longtemps, les historiens ont surtout étudié les origines de l’épidémie de variole qui a ravagé le sud-est de l’Australie au début des années 1830. De nouvelles recherches montrent que les peuples aborigènes ne furent pas seulement des victimes…
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- vendredi 24 juillet 2026