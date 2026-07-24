« Je ne peux plus participer à cette mascarade » : pourquoi des guides en Antarctique quittent le métier de leurs rêves
par Zdenka Sokolickova, Postdoctoral Researcher, Arctic Centre, University of Groningen
Christy Hehir, Senior Lecturer in Tourism and Events, University of Surrey
Elizabeth Cooper, Postdoctoral Researcher, Arctic Centre, University of Groningen
L’Antarctique attire chaque année davantage de touristes. Mais pour certains guides, voir les glaciers fondre et les colonies de manchots se remplir de visiteurs est devenu moralement insupportable. Ils racontent pourquoi ils ont décidé de partir.
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- vendredi 24 juillet 2026