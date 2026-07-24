Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Je ne peux plus participer à cette mascarade » : pourquoi des guides en Antarctique quittent le métier de leurs rêves

par Zdenka Sokolickova, Postdoctoral Researcher, Arctic Centre, University of Groningen
Christy Hehir, Senior Lecturer in Tourism and Events, University of Surrey
Elizabeth Cooper, Postdoctoral Researcher, Arctic Centre, University of Groningen
L’Antarctique attire chaque année davantage de touristes. Mais pour certains guides, voir les glaciers fondre et les colonies de manchots se remplir de visiteurs est devenu moralement insupportable. Ils racontent pourquoi ils ont décidé de partir.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Moustiques, tiques et autres vecteurs de maladies : quelles sont les dernières recommandations pour s’en protéger ?
~ Les « peaux à moustiques » : mythe ou réalité ?
~ Peut-on combattre les moustiques avec des moustiques ?
~ La surprenante araignée qui chasse les moustiques et préfère nos vieilles chaussettes
~ Coupe du Monde 2026 : le football a-t-il gagné ?
~ Le Royaume-Uni face au scandale des adoptions forcées de l’après-guerre
~ Arêtes de poisson, quarantaine et vaccination : les armes des Aborigènes contre la variole
~ Ce que les dératiseurs nous apprennent sur le bonheur au travail
~ Le prix du bœuf explose aux États-Unis et le pire pourrait être à venir
~ Le CICR en Libye et au Tchad : maintenir les liens familiaux au temps du conflit
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter