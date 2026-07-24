« Je ne peux plus participer à cette mascarade » : pourquoi des guides en Antarctique quittent le métier de leurs rêves

par Zdenka Sokolickova, Postdoctoral Researcher, Arctic Centre, University of Groningen

Christy Hehir, Senior Lecturer in Tourism and Events, University of Surrey

Elizabeth Cooper, Postdoctoral Researcher, Arctic Centre, University of Groningen