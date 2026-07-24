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Observatoire des droits humains

Ce que les dératiseurs nous apprennent sur le bonheur au travail

par Hannah Fair, Lecturer in Human Geography, University of Southampton
Souvent méprisés, parfois contraints de se faire discrets pour ne pas embarrasser leurs clients, les dératiseurs et désinsectiseurs aiment pourtant profondément leur métier. Une recherche révèle les ressorts inattendus de cet épanouissement professionnel.La Conversation


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