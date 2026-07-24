Le prix du bœuf explose aux États-Unis et le pire pourrait être à venir
par Andrew Muhammad, Professor of Agricultural Economics and Blasingame Chair of Excellence, University of Tennessee
Charles Martinez, Assistant Professor of Agricultural and Resource Economics, University of Tennessee
Le bœuf n’a jamais été aussi cher aux États-Unis depuis des décennies. Entre sécheresse, parasite ravageur et menaces de Donald Trump sur l’accord commercial nord-américain, tout concourt à réduire l’offre et à faire grimper les prix.
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- vendredi 24 juillet 2026