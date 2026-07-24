France. La solution pour protéger les enfants en ligne n’est pas d’interdire, mais de modifier la conception des plateformes

par Amnesty International

En réaction à l’adoption par le Parlement français d’une loi interdisant aux enfants de moins de 15 ans d’accéder aux réseaux sociaux et restreignant l’utilisation des téléphones à l’école, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « Il ne fait aucun doute que la régulation des plateformes est indispensable de nos jours pour protéger les enfants. […] The post France. La solution pour protéger les enfants en ligne n’est pas d’interdire, mais de modifier la conception des plateformes appeared first on Amnesty International. ]]>



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