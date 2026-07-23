Pourquoi l’ONU intervient souvent quand il est déjà trop tard

Les outils sont là. Ils figurent depuis 1945 dans la Charte des Nations Unies, soigneusement rangés dans son chapitre VI : négociation, médiation, arbitrage, règlement judiciaire, bons offices du Secrétaire général. Une véritable boîte à outils diplomatique conçue pour empêcher les crises de devenir des guerres.



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