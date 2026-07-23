Commerce mondial : les prix flambent, les échanges ralentissent

Malgré les tensions géopolitiques et les inquiétudes concernant les chaînes d’approvisionnement, le commerce mondial a progressé d’environ 4 % au premier trimestre 2026, a indiqué jeudi l'agence des Nations Unies pour le commerce et développement, relevant que l’Asie de l’Est a été le principal moteur de cet essor.



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