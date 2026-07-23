Syrie : parmi les disparus, quelques survivants

Depuis la chute de Bachar al-Assad, les prisons ont été ouvertes et les archives fouillées. Pourtant, 19 mois après la fin du régime, la Syrie reste hantée par une question à laquelle personne ne sait encore répondre : que sont devenues les dizaines, voire les centaines de milliers de personnes disparues au cours d’un demi-siècle de dictature, de guerre et de violences ?



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